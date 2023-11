Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 18.000 Euro Schaden durch ausgebaute Autoteile

Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Dienstag (21.11.) bekannt wurde, bauten Kriminelle auf einem Lagerplatz in der Otto-Röhm-Straße zwischen Freitag- (17.11.) und Dienstagmittag (21.11.) diverse Fahrzeugteile an zwei Autos ab. Es entstand ein Schaden, der nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 18.000 Euro geschätzt wird. Die Kriminellen entfernten sich anschließend unbemerkt.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell