POL-FR: Freiburg-Nord -- Autobahnzubringer (B 294) nach Verkehrsunfall voll gesperrt - hohes Verkehrsaufkommen

Freiburg (ots) - Am Donnerstagvormittag, 31.10.2024, gegen 11.35 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Feldbergstraße in Freiburg, Fahrtrichtung Basler Straße, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten braunen VW Caddy und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Unfallverursacher ...

mehr