POL-FR: Freiburg: Passant von Unbekannten auf Stadtbahnbrücke beraubt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 26.10.2024 bis Mittwoch, 30.10.2024, brachen Unbekannte eine Terrassentür auf, um in ein Haus in der Straße "Innerdorf" zu gelangen. Räume in dem Haus wurden von den Unbekannten durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen ...

