Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Spiegel abgefahren und unerlaubt von Unfallstelle entfernt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 31.10.2024, gegen 11.35 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Feldbergstraße in Freiburg, Fahrtrichtung Basler Straße, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten braunen VW Caddy und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Der Unfallverursacher streifte hierbei den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen handeln.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell