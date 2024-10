Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241010-3: Kind auf Fahrrad bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (9. Oktober) in Frechen wurde ein Junge (13) leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll der 13-Jährige auf seinem Fahrrad an einer Ampel für Fußgänger und Radfahrer an der Krankenhausstraße gegenüber der Kapellenstraße gewartet haben. Unvermittelt sei er auf die Fahrbahn gefahren, um die Krankenhausstraße in Richtung Kapellenstraße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein Lastwagen die Krankenhausstraße in Richtung Lindenstraße. Der Fahrer (32) des Lastwagens konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer sei zu Boden gestürzt und verletzte sich leicht. Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach der Junge die Fahrbahn bei Rotlicht überquert haben könnte. (rs)

