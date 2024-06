Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW rutscht in Silbersee

Speyer (ots)

Ein 26-Jähriger befuhr am Montagabend gegen 21:40 Uhr mit seinem PKW eine private Rasenfläche am Uferrand des Silbersees am Binshof. Im Rahmen eines Wendevorgangs übersah der Fahrer ein Gefälle und rutschte samt PKW in den Silbersee. Das Fahrzeug lief hierdurch fast vollständig mit Wasser voll. Die Insassen konnten sich eigenständig aus dem PKW befreien. Gemeinsam mit der Feuerwehr Speyer wurde das Fahrzeug aus dem See befördert. Dieses war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Verletzt wurde hierdurch niemand.

