Polizei Köln

POL-K: 241129-2-K Unbekannter schubst Mann ins Gleisbett und flüchtet - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 28. November, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5919335

Mit aktuellen Lichtbildern sucht die Polizei dringend nach dem Mann, der im Verdacht steht, am Donnerstagnachmittag (28. November) an der Haltestelle Zülpicher Platz einen 55-jährigen Kölner vor die einfahrende Stadtbahn ins Gleisbett gestoßen zu haben. Anschließend soll der etwa 35 Jahre alte und 1.80 Meter große Tatverdächtige in Richtung Mauritiuswall geflüchtet sein. Zur Tatzeit trug er einen grauen Mantel mit Kapuze. Sein Erscheinungsbild wird als ungepflegt beschrieben.

Die nun veröffentlichten Aufnahmen des Gesuchten stammen aus der Stadtbahn, in die der Mann unmittelbar nach der Tat eingestiegen war.

Lichtbilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link einsehbar:

https://polizei.nrw/fahndung/152773

Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell