POL-LB: Bönnigheim: Streit zwischen Männern eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst rückten am Mittwoch (22.01.2025) in die Poststraße in Bönnigheim aus, nachdem ein Streit zwischen drei Männern im Alter von 35, 42 und 44 Jahren eskaliert war.

Der Streit entwickelte sich aus noch ungeklärten Gründen schnell in eine handgreifliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Beteiligten auch mit einer Pressspanlatte zuschlug. Ein Zeuge, der mit einem Pkw an den dreien vorbeifuhr, wurde auf die Situation aufmerksam, hupte und fordert die Männer zum Aufhören auf.

Der 42-Jähriger erlitt nicht unerhebliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

