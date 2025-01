Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: 84-jährige Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 84 Jahre alte Fußgängerin am Mittwoch (22.01.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 13.00 Uhr in Asperg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 27 Jahre alte Hyundai-Fahrerin bog von der Stuttgarter Straße nach rechts in die Eglosheimer Straße ab. Die 84-Jährige war ihrerseits im Begriff, unmittelbar nach der Einmündung die Eglosheimer Straße in Richtung eines Schotterparkplatzes zu überqueren. Der Hyundai kollidierte mit der Seniorin, die daraufhin stürzte. Ein Sachschaden entstand bei dem Verkehrsunfall nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell