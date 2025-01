Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kleinkind bei Unfall schwer verletzt - E-Scooter-Fahrer flüchtig

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Kleinkind, das am Dienstag (21.01.2025) gegen 09.35 Uhr in der Uferstraße am Unteren See in Böblingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der kleine Junge war gemeinsam mit anderen Kindern und der Tagesmutter, die einen Kinderwagen schob, auf Höhe der kleinen Brücke, die zur Kongresshalle führt, zu Fuß unterwegs. Der Junge befand sich am Rand der Uferstraße, als ein bislang noch unbekannter E-Scooter-Fahrer vom Elbenplatz kommend heranfuhr und den kleinen Bub wohl übersah. Der Unbekannte kollidierte in der Folge mit dem Kind, das er kurzfristig mit sich schleifte, bevor es am Boden liegen blieb. Der E-Scooter-Fahrer, bei dem es sich um einen 16- bis 17-jährigen Jugendlichen gehandelt haben soll, entschuldigte sich zwar, fuhr anschließend jedoch davon. Der Unbekannte trug einen dunklen Kapuzenpullover und wurde als südländischer Typ beschrieben. Der eineinhalb Jahre alte Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können und bittet diese, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihigen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

