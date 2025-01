POL-LB: BAB 81/Möglingen: Unbekannter verliert Metallteil - sechs Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (21.01.2025) brach ein noch unbekannter Täter in einen Waschsalon in der Berliner Straße in Böblingen ein. Der Unbekannte verschaffte sich über eine Hintertür, die er aufhebelte, Zugang ins Innere und öffnete dann auf brachiale Weise den Bezahlautomat, in dem sich ein etwa zweistelliger Bargeldbetrag befunden haben soll. Des Weiteren brach er eine Geldkassette auf, die ...

mehr