Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Dieb knackt drei Schlösser und stiehlt Triathlon-Bike

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Montag (20.01.2025) zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen bislang unbekannte Täter ein hochwertiges Triathlon-Fahrrad gestohlen haben, sucht das Polizeirevier Sindelfingen nun Zeugen. Das graue Fahrrad der Marke Canyon, Typ Speedmax CF SLX 8 AXS war im Bereich des Fahrradabstellplatzes des Freibads abgestellt und an den Fahrradständer angeschlossen worden. Hierzu nutzte die Besitzerin drei Schlösser. Diese knackten die unbekannten Täter vermutlich und entwendeten das mehrere Tausend Euro teure Bike. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell