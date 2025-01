Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen/Markgröningen: Unbekannte stehlen hochwertige Pkws

Ludwigsburg (ots)

Sowohl im Bietigheimer Ortsteil Metterzimmern als auch im Markgröninger Ortsteil Unterriexingen trieben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (21.01.2025) ihr Unwesen.

In der Kirchhofstraße in Metterzimmern entwendeten die Unbekannten einen grauen Audi Q7, in der Kelterstraße in Unterriexingen einen ebenfalls grauen Audi Q5. Die Fahrzeuge dürften einen Wert von etwa 40.000 sowie 50.000 Euro haben.

Die Krimimalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de können Zeugen sachdienliche Hinweise geben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell