POL-PPWP: Polizei löst Trinkgelage auf - Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Kaiserslautern (ots) - In der Straße Am Waldschlösschen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in ein Wohnhaus eingedrungen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kamen die Täter durch die offene Haustür. Die Bewohner schliefen und merkten nichts von den Eindringlingen. Erst am Morgen fiel auf, dass Diebe im Haus waren. Sie stahlen Bargeld, Bank- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumente. Die Polizei ermittelt ...

