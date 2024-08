POL-PPWP: Während Bewohner schliefen: Diebe im Haus

Kaiserslautern (ots) - Seine Kleidung hat einen Mann aus dem Stadtgebiet als Ladendieb verraten. Der 45-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch in der Fischerstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei fiel zunächst an seiner Fleece-Jacke eine noch vorhandene Diebstahlsicherung auf. Die weitere Überprüfung ergab, dass sich auch an der Jogginghose ebenso wie am Pullover unter der Jacke noch solche Sicherungen ...

mehr