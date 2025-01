Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Waschsalon

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (21.01.2025) brach ein noch unbekannter Täter in einen Waschsalon in der Berliner Straße in Böblingen ein. Der Unbekannte verschaffte sich über eine Hintertür, die er aufhebelte, Zugang ins Innere und öffnete dann auf brachiale Weise den Bezahlautomat, in dem sich ein etwa zweistelliger Bargeldbetrag befunden haben soll. Des Weiteren brach er eine Geldkassette auf, die er beim Durchsuchten des Salons aufgefunden hatte. Bislang ist nicht bekannt, wie viel Geld sich in der Kassette befand. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

