POL-LB: Holzgerlingen: 44-Jährige bei Unfall in der Tübinger Straße verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie von der Sonne geblendet wurde, war eine 67 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Dienstag (21.01.2025) gegen 13.00 Uhr in der Tübinger Straße in Holzgerlingen in einen Unfall verwickelt. Die Frau war in Richtung der Schönaicher Straße unterwegs und wollte einen Fußgängerüberweg passieren, den zeitgleich eine 44-jährige Fußgängerin nutzen wollte, um die Fahrbahn zu überqueren. Mutmaßlich konnte die 67-Jährige die Fußgängerin nicht rechtzeitig erkennen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die 44-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

