Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Schwer verletzt nach Fahrzeugüberschlag

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (22.01.2025) kam es gegen 16:40 Uhr auf der Kreisstraße 1046 zwischen Gärtringen und Rohrau zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine 54-jährige Lenkerin eines Pkw Audi A1 die Strecke in Fahrtrichtung Rohrau. Kurz vor der Autobahnunterführung kam sie in einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie den dortigen Beginn der Leitplanke und beschädigte diese. Als es im weiteren Verlauf im Grünstreifen hinter der Leitplanke schließlich zum Überschlag des Fahrzeugs kam, landete dieses wieder auf der Straße und kam dort auf den Rädern zum Stehen. Die schwer verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in eine umliegende Klinik verbracht. Da es Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung gab, wurde die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Streckenbereich zwischen Gärtringen und Rohrau für etwa zwei Stunden bis 18:45 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Zwischenzeitlich kann die Unfallstelle einspurig passiert werden. Die Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizeinspektion Ludwigsburg übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell