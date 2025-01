POL-LB: (Aktualisiert) Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ergänzung zur Meldung vom 10. Januar 2025: Gäufelden-Öschelbronn: bei Unfall schwer verletzte Fußgängerin nun verstorben

Ludwigsburg (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Kleinkind, das am Dienstag (21.01.2025) gegen 09.35 Uhr in der Uferstraße am Unteren See in Böblingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der kleine Junge war gemeinsam mit anderen Kindern und der Tagesmutter, die einen Kinderwagen schob, auf Höhe der kleinen Brücke, die zur Kongresshalle führt, zu Fuß unterwegs. ...

