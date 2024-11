Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer am Samstagvormittag in Langensteinbach sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 82-jähriger Fahrradfahrer gegen 10:30 Uhr auf der Hauptstraße in Langensteinbach in Richtung Ittersbach. Auf Höhe der Einmündung zur Keltenstraße wurde der Fahrradfahrer offenbar von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw erfasst, sodass er auf die Fahrbahn stürzte. Die bislang unbekannte Fahrerin des Pkw hielt in der Folge wohl kurz an und sprach mit dem 82-Jährigen. Anschließend soll sie sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Der Geschädigte wurde bei dem Unfall leicht verletzt, meldete diesen jedoch erst zwei Tage später bei einer Polizeidienststelle. Das Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin beschrieb der 82-Jährige als dunklen, größeren Pkw mit Pforzheimer Kennzeichen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Elias Pick, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell