Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte Täter dringen in Wohnung ein

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind am Montag in eine Wohnung in der Karlsruher Waldstadt eingebrochen, während sich die Bewohnerin in einem anderen Raum aufhielt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu der in der Kolberger Straße gelegenen Wohnung. Dort durchsuchten die Einbrecher das Schlafzimmer, ohne dass die anwesende Bewohnerin etwas bemerkte. Bei der Suche nach Beute nahmen die Diebe Bargeld sowie Schmuck an sich, bevor sie schließlich unerkannt vermutlich wieder über das Fenster flüchteten.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell