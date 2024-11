POL-KA: (KA) Karlsruhe - 30-Jähriger von drei Männern ausgeraubt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 20:35 Uhr, vermutlich durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt in eine Hochparterre-Wohnung in der Staudinger Straße in Mühlburg. Anschließend durchwühlten die Einbrecher in verschiedenen Räumlichkeiten das Mobiliar und nahmen Bargeld an sich. In der ...

