Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche im Karlsruher Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 20:35 Uhr, vermutlich durch Aufhebeln der Balkontür Zutritt in eine Hochparterre-Wohnung in der Staudinger Straße in Mühlburg. Anschließend durchwühlten die Einbrecher in verschiedenen Räumlichkeiten das Mobiliar und nahmen Bargeld an sich.

In der Karlsruher Südweststadt drangen ebenfalls bislang Unbekannte am Samstagabend zwischen 18:30 Uhr und 22:20 Uhr offenbar über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Wohnhaus in der Klosestraße ein und entwendeten Schmuckstücke.

Ein weiterer Einbruch geschah am Sonntag, im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:10 Uhr, in Stupferich. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss des in der Reutstraße gelegenen Einfamilienhauses. Im weiteren Verlauf wurden verschiedene Zimmer von den Dieben durchsucht und diverse Schmuckstücke entwendet.

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 15.11.2024, 10:00 Uhr und Freitag, 22.11.2024, 19:20 Uhr gelangten Einbrecher offensichtlich über ein Erdgeschossfenster in eine Wohnung in der Brühlstraße in Durlach. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Bargeld.

In der Zeit zwischen Sonntag, 17.11.2024, 17:00 Uhr und Sonntag, 24.11.2024, 20:45 Uhr nutzten unbekannte Täter in der Karlsruher Waldstadt die Abwesenheit der Bewohner, um in eine Wohnung in der Königsberger Straße einzudringen. Hier durchwühlten die Diebe in mehreren Räumen Schränke und Schubladen und ließen Bargeld mitgehen.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist in allen Fällen derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemachten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell