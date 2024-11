Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen am vergangenen Wochenende

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter am Samstag zwischen 16:15 Uhr und 19:10 Uhr vermutlich über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere eines Wohnhauses "Im Herrschaftsbruch" in Weingarten. Anschließend durchwühlten die Diebe mehrere Räumlichkeiten und entwendeten diversen Schmuck.

Zu zwei weiteren Einbrüchen kam es am Sonntag in Stutensee-Blankenloch. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in ein Wohnhaus in der Siegfriedstraße. In der Folge durchsuchten die Eindringlinge das gesamte Haus. Ob etwas entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen.

In ein Wohnhaus in der Straße "Am Rain" gelangten Einbrecher zwischen 15:15 Uhr und 20:00 Uhr, indem sie ebenfalls ein Fenster eingeschlagen haben. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe Bargeld sowie Schmuck an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist in allen Fällen Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell