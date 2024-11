POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte brachen am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus in Karlsdorf ein. Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen hebelten die Täter vermutlich eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses im Kieselschorren. In der Folge durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und ...

mehr