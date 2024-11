Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Rintheim

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in Rintheim und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Diebe zwischen 17:20 Uhr und 17:50 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in das Innere der Wohnung in der Forststraße. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen Schmuck im geschätzten vierstelligen Bereich an sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Silke Gehrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell