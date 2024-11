Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Straßenbahnunfälle im Stadtgebiet Karlsruhe

Gleich mehrere Unfälle unter Beteiligung von Straßenbahnen ereigneten sich im Laufe des Mittwochs in Karlsruhe.

Zunächst kollidierten gegen 10:40 Uhr ein Pkw und eine Straßenbahn in Neureut im Kreuzungsbereich Erzbergerstraße / Am Wald. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete die 55-jährige Fahrerin eines Suzuki mutmaßlich das Rotlicht einer Ampel. Eine aus Richtung Neureut kommende Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Pkw zusammen. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 22.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ein weiterer Unfall mit Beteiligung einer Straßenbahn ereignete sich gegen 16:50 Uhr in der Karlsruher Oststadt im Bereich der Haltestelle Weinweg. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zu Folge wollte ein 17-Jähriger die Gleise an einer Fußgängerfurt überqueren. Dabei übersah er offenbar eine aus Richtung Durlach kommende Bahn und wurde von dieser frontal erfasst. Glücklicherweise erlitt der Jugendliche nur leichte Verletzungen.

Tragisch hingegen endete eine Kollision zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn in Karlsruhe-Grünwinkel gegen 17 Uhr. Die 63-jährige Fußgängerin erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb (wir berichteten bereits https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5913317).

