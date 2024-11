Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

In Huttenheim brachen am Mittwochabend unbekannte Täter in eine Einliegerwohnung im Weiherweg ein. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:45 Uhr die auf der Rückseite gelegene Eingangstür der Einliegerwohnung auf und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie diverse Schubladen sowie Schränke und entwendeten einen Geldbeutel mit Bargeld. Im Anschluss daran verschafften sich die Eindringlinge vermutlich über ein Fenster Zutritt in das darüber liegende Einfamilienhaus und durchsuchten dort ebenfalls verschiedene Schränke des momentan leerstehenden Hauses.

Der bei dem Einbruch entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Karlsruhe unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell