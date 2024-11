Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 23:15 Uhr in ein Wohnanwesen in Grötzingen ein. Die Einbrecher verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere des in der Fikentscherstraße gelegenen Hauses. In mehreren Räumen durchwühlten die Diebe Schränke sowie Kommoden und entwendeten einen Wandtresor samt Inhalt. Vermutlich benutzten die Täter einen weiß-schwarz gestreiften Kissenbezug aus der Wohnung, um das Diebesgut zu transportieren.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemachten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell