Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall in der Losheimer Straße - Zeugen gesucht

Merzig (ots)

Am Morgen des 19.11.2024 kam es gegen 07:35 Uhr zu einem Unfall in der Losheimer Straße in Merzig. Eine Verkehrsteilnehmerin wollte in Höhe des Ostbahnhofs einem entgegenkommenden Linienbus das Abbiegen auf ein dortiges Parkplatzgelände ermöglichen, weshalb sie ihren PKW rückwärts bewegte. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem PKW eines Anwohners, dessen vorheriger Fahrweg ungeklärt ist. Zum Unfallzeitpunkt stockte der Verkehr in Richtung stadteinwärts. Andere Verkehrsteilnehmer dürften den Unfall beobachtet haben und werden gebeten, sich mit der Polizei in Merzig in Verbindung zu setzen.

