Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin in Merzig

Merzig (ots)

Am Montag, 28.10.2024, kurz vor 11:00 Uhr, wurde bei der Polizeiinspektion Merzig ein Verkehrsunfall, ein PKW mit einer davor liegenden Person, im Kreuzungsbereich Brauerstraße / Schankstraße / Zur Stadthalle gemeldet. Konkret beteiligt war ein 69-jähriger Fahrer eines grauen Ford Focus, der im Begriff war die Fußgängerzone zu verlassen um im Anschluss an der dortigen Lichtzeichenanlage nach rechts in die Straße "Zur Stadthalle" einzubiegen. Eine 85-jährige Fußgängerin ging in diesem Moment auf dem dortigen Gehweg quer zur Fußgängerzone. Der Fahrer des PKW übersah nun die Fußgängerin und kollidierte in der Folge leicht mit dieser. Hiernach stürzte die Fußgängerin und verletzte sich am Kopf. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/704-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell