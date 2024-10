Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Kind in 666663 Merzig-Schwemlingen

Merzig-Schwemlingen (ots)

Am 10.10.2024, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Straße "Zum Schotzberg" in 66663 Merzig-Schwemlingen, im Bereich des Parkplatzes vor der Laurentius-Apotheke, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind verletzt wurde. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Citroen gehandelt haben, der von einer älteren Frau mit rötlichen Haaren geführt wurde. Nach dem Verkehrsunfall sprach die Unfallverursacherin noch mit dem Kind, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Merzig zu melden.

