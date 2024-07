LPI-SHL: Gegen Leitplanke gekracht

Goßmannsrod (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagvormittag bis Montagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer Versorgungshütte eines Sportvereins in der Brünner Straße in Goßmannsrod. Im Inneren nahmen die Einbrecher die Schlüssel für zwei weitere Hütten und entwendeten aus diesen ein Notstromaggregat, einen Rasenmäher sowie einen Drucker im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. An der ...

mehr