Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Sachbeschädigungen an PKW und Kraftfahrzeugdiebstahl in Merzig

Merzig (ots)

Im Zeitraum vom 05.10.2024, 22:00 Uhr bis 06.10.2024, 10:00 Uhr wurden im Parkhaus Powei in der Straße Auf der Powei in Merzig insgesamt 5 Fahrzeuge beschädigt. In der unteren Parkebene des Parkhauses wurden an fünf parkenden Fahrzeugen jeweils alle vier Reifen mit einem Stichwerkzeug beschädigt. Zwei der Fahrzeuge wurden zudem rundum massiv beschädigt. Scheiben und Beleuchtungseinrichtungen wurden eingeschlagen, Spiegel und Antennen abgerissen und gar Graffiti an den Fahrzeugen aufgesprüht. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als in der Merziger Innenstadt das Viezfest gefeiert wurde und tausende Besucher in Merzig unterwegs waren. Ebenfalls wurde bekannt, dass am Samstagabend, zwischen 18:30 und 22:00 Uhr ein PKW der Marke Mercedes-Benz C 300 eines Festbesuchers entwendet wurde, der in der Neustraße geparkt stand. Personen, die Hinweise zu den Straftaten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell