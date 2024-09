POL-WHV: Einbruch in Physiotherapie-Praxis - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, den 16. September 2024, zwischen 17:40 Uhr und 19:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des WSSV-Geländes am Sportforum in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Fiat an der Frontstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet ...

mehr