POL-WHV: Auseinandersetzung auf Spielplatz

Varel (ots) - In der Nacht zum 17. September 2024 kam es in der Von-Tungeln-Straße in Varel zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach erfolglosen Versuchen, die Hauseingangstür und ein Fenster aufzuhebeln, schlugen sie die Scheibe des Wohnzimmerfensters ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen dreistelligen ...

