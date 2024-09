Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus in Varel

Varel (ots)

In der Nacht zum 17. September 2024 kam es in der Von-Tungeln-Straße in Varel zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach erfolglosen Versuchen, die Hauseingangstür und ein Fenster aufzuhebeln, schlugen sie die Scheibe des Wohnzimmerfensters ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen dreistelligen Bargeldbetrag, bevor sie das Haus verließen.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im Zeitraum des Einbruchs zwischen dem 16. und 17. September verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451-9230 bei der Polizei Varel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell