POL-WHV: Zeugenaufruf nach Flucht vor der Polizei in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 17. September 2024, gegen 09:40 Uhr, wurde ein blauer Peugeot im Zusammenhang mit einem Tankbetrug und einer Urkundenfälschung von der Polizei in Wilhelmshaven fahrenderweise erkannt. Zivilbeamte folgten dem Fahrzeug durch die Mitscherlichstraße in Richtung Innenstadt. Der Fahrer bemerkte die Beamten und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

Während der Flucht beschleunigte der Fahrer in der Nähe der Marktstraße seinen Pkw so stark, dass eine Person, die die Fahrbahn kreuzte, nur durch einen schnellen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der Fahrer setzte die Flucht fort und stellte sein Fahrzeug schließlich auf dem Parkplatz eines asiatischen Restaurants in der alten Marktstraße ab, bevor er versuchte, zu Fuß zu fliehen. Nach kurzer Verfolgung konnte der 22-jährige Fahrer aus Wilhelmshaven gestellt werden.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden gestohlene Kennzeichen entdeckt, die bei Tankbetrügereien genutzt worden waren.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet nun insbesondere die Person, die durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern konnte, sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

