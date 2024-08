Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperlicher Angriff auf Fahrradfahrer - Zeugenaufruf

56235 Ransbach-Baumbach (ots)

Ransbach-Baumbach - Am Donnerstag, den 11.07.2024 zwischen 05.30h - 06.00h kam es im Waldgebiet zwischen Wittgert und Ransbach-Baumbach zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Radfahrers. Der 43jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit als er zwischen Wittgert und dem ehemaligen Tanklager, an der Weggabelung am Alten Löschweiler/ Rödgesbach, Rettungspunkt 5512-770 auf zwei PKWs traf. Bei einem Fahrzeug handele es sich um einen älteren VW Touran. Nachdem er fragte, ob er helfen könne, wurde der Radfahrer unmittelbar von den dortigen Personen angegriffen, geschlagen und getreten. Der Geschädigte erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und Rippenbrüche. Nach ersten Ermittlungen war das Opfer auch einige Zeit bewusstlos. Aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen, konnte erst jetzt eine Befragung stattfinden. Genauere Angaben zur Tat konnte er aus diesem Grund nicht machen. Daher werden dringend Zeugen gesucht, die in den Morgenstunden des 11.07.2024 Beobachtungen gemacht haben, die zur Tatklärung beitragen können. Hinweise bitte an die Polizei Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0.

