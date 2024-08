Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weidenhahn/Wallmerod - Junger Fahrer verursacht innerhalb kurzer Zeit zwei Verkehrsunfälle

Weidenhahn/Wallmerod (ots)

Am 31.07.2024 gegen 21:10 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich B8 / K75 in der Gemarkung Weidenhahn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 18-jähriger Fahranfänger missachtete mit seinem PKW die Vorfahrt eines 38-jährigen PKW Fahrers. Durch den Zusammenstoß kam der Vorfahrtsberechtigte mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Waldstück zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 22000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nur wenige Stunden zuvor, gegen 19:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Wallmerod verursacht hatte. Hier war er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und verursachte Sachschaden. Es bestand der Verdacht, dass der junge Fahrer nicht fahrtüchtig war, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

