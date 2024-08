Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dreister Dieb in Salzburg unterwegs

Salzburg (WW) (ots)

Am Mittwoch, den 31.07.2024 gegen 15:33 Uhr meldete sich ein namentlich bekannter Geschädigter auf hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass soeben ein Unbekannter durch die geöffnete Tür in das Wohnhaus des Geschädigten gegangen sei. Dort habe der Unbekannte dann Schubladen durchwühlt, bis er durch den Geschädigten überrascht wurde. Der Unbekannte wünschte dem Geschädigten dann einen schönen Tag und verließ die Örtlichkeit. Kurz danach stellte der Geschädigte dann das Fehlen von ca. 3.000EUR Bargeld fest. Die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Es ist lediglich bekannt, dass der unbekannte Täter die Örtlichkeit mit einem silbernen Opel Astra verlassen hat. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder der flüchtigen Person machen? Wer hat zum genannten Zeitpunkt andere verdächtige Wahrnehmungen in der Köln-Leipziger-Straße in Salzburg gemacht?

