Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Wilhelmshaven - Tresor mit zwei Pistolen, Munition und Bargeld entwendet

Wilhelmshaven/Schortens (ots)

Am 16. September 2024, gegen 09:35 Uhr, kam es in der Schlosserstraße in 26382 Wilhelmshaven zu einem Einbruch. Die Täter versuchten zunächst erfolglos, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Daraufhin hebelten sie Fenster gewaltsam auf, um in das Haus einzudringen.

Im Inneren durchsuchten die Einbrecher das Wohnzimmer, den Büroraum sowie das Hauptschlafzimmer im Erdgeschoss. Sie öffneten mehrere Schubladen und Schränke und entwendeten aus einen Tresor mit zwei Pistolen, Munition sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Tresor hat ein Gewicht im dreistelligen Kilobereich, sodass ein Transport mit einem erheblichen Aufwand verbunden war. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte der gewaltsam aufgebrochene Tresor in der Schooster Straße in Schortens aufgefunden werden.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes, aber auch beim Auffindeort, gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell