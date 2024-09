Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei fahndet nach flüchtigem Ladendieb

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (09.09.2024) kam es in einem Supermarkt in der Sallingerstraße zu einem Ladendiebstahl. Der Täter flüchtete.

Gegen 14.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einen bisher unbekannten Täter, wie er einen Gegenstand einsteckte und nicht bezahlte. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad. Es entstand geringer Beuteschaden.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell