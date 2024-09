Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss in der Deichstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 19. September 2024, gegen 00:00 Uhr, kam es in der Deichstraße in Wilhelmshaven zu einem Zwischenfall zwischen zwei Hunden. Während ein 4-jähriger Chihuahua mit seinen Begleitern das Grundstück verließ, lief der Hund die Straße hinunter, wo sich zu diesem Zeitpunkt ein angeleinter belgischer Schäferhund befand.

Beim Aufeinandertreffen der beiden Hunde biss der Schäferhund den Chihuahua in den Rücken. Der Halter des Chihuahuas versuchte, die Tiere zu trennen und wurde dabei von dem Schäferhund am linken Daumen gebissen. Der Mann erlitt eine Bisswunde, während der Chihuahua schwer verletzt in eine Tierklinik gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell