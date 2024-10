Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit Wohnmobil

Merzig (ots)

Am 05.10.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Trierer Straße, in Höhe des Anwesens Nr. 23, in 66663 Merzig zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter PKW durch ein Wohnmobil beschädigt wurde. Die Fahrerin des Wohnmobils entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Das Unfallgeschehen wurde durch zwei derzeit unbekannte Zeugen beobachtet, welche zudem die Geschädigte über den Sachverhalt informierten.

Die beiden Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen.

