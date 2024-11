Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall mit Flucht zwischen Weiten und Faha

Mettlach (ots)

In der Nacht von Samstag, 09. November, auf Sonntag, 10. November, kam es auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Weiten und Faha zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem unbekannten Pkw die vorgenannte Strecke und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es zur Kollision mit einer dort befindlichen Ausstellungskutsche kam. Durch den Anstoß wurde die 800 kg schwere Kutsche ca. 30 Meter in das angrenzende Feld geschleudert und total zerstört. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem durch den Unfallverursacher gefahrenen Pkw um einen schwarzen VW handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Merzig in Verbindung zu setzen.

