Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verfolgungsfahrt in Merzig

Merzig (ots)

Am 13.11.2024 gegen 21:50 Uhr sollte in der Straße Alter Leinpfad in Merzig ein älterer VW Polo einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Statt auf die Anhaltesignale zu reagieren gab der Fahrer des VW Polo Gas und flüchtete über die Trierer Straße auf die L 174. Von der L 174 wurde der VW in die Ortslage Besseringen geführt. Mit teils halsbrecherischen Geschwindigkeiten wurde der PKW durch die Bezirkstraße und gar durch eine Vollsperrung/Baustelle geführt. Nahe dem Bahnhaltepunkt in der Brückenstraße in Besseringen wurde der Polo festgefahren. Hierauf suchten zwei Insassen fußläufig das Weite. Einer der Flüchtigen und zwei weitere Insassen im PKW konnten durch die Polizeikräfte gestellt werden. Die Fahrereigenschaft konnte hiernach nicht zweifelsfrei geklärt werden. Jedoch wurde bekannt, dass an dem PKW zwei entwendete Kennzeichenschilder angebracht waren und der VW bereits bei anderen Straftaten aufgefallen war. Zeugen, die zur angegebenen Zeit sachdienliche Wahrnehmungen zu dem grauen VW mit angebrachten WND-Kreiskennzeichen oder den Insassen gemacht haben, bzw. gar bei der Flucht vor der Polizeikontrolle gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen.

