POL-KA: (KA) Bretten - Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - In Huttenheim brachen am Mittwochabend unbekannte Täter in eine Einliegerwohnung im Weiherweg ein. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:45 Uhr die auf der Rückseite gelegene Eingangstür der Einliegerwohnung auf und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie diverse Schubladen sowie Schränke und entwendeten einen ...

mehr