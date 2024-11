Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) - Körperverletzung und Sachbeschädigung in Einkaufszentrum (16.11.2024)

Konstanz/Landkreis Konstanz (ots)

Zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung ist es am Samstagvormittag um 10.28 Uhr in einem Konstanzer Shopping-Center in der Bodanstraße gekommen, nachdem ein 26-Jähriger von einem Security-Mitarbeiter eines Einkaufscenters des Gebäudes verwiesen wurde. Mit einem Faustschlag zerstörte der 26-Jährige daraufhin eine ausgestellte Vase im Einkaufszentrum und spuckte dem Security-Mitarbeiter mehrfach ins Gesicht, als dieser versuchte ihn festzuhalten. Im weiteren Verlauf nahm der Beschuldigte vor dem Haupteingang des Gebäudes drei faustdicke Steine und warf diese auf den Security-Mitarbeiter, ohne ihn zu treffen. Der 26-Jährige flüchtete daraufhin vom Tatort, konnte jedoch durch Streifen des Polizeireviers Konstanz und der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter der Telefonnummer 07531/995-2222 in Verbindung zu setzen (JM/AM).

