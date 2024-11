Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/Lkr. Rottweil) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt 54-Jährigen nach Gewalttat fest (16.11.2024)

Zimmern ob Rottweil/Landkreis Rottweil (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Samstagmorgen um 09.25 Uhr im Zimmerner Wohngebiet "Lachengrund" gekommen. Im Rahmen einer Auseinandersetzung zog sich eine 41 Jahre alte Frau schwere Verletzungen zu. Die Polizei konnte einen 54-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Die Kriminalpolizei Rottweil und die Staatsanwaltschaft Rottweil haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Es wird nachberichtet (AM).

Für die Staatsanwaltschaft Rottweil

-Bereitschaftsdienst-

Für das Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- und Lagezentrum -Polizeiführer vom Dienst- EPHK André Meyer

